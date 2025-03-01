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"بينهم أبو تريكة".. 13 صورة لنجوم الأهلي في إعلان ستاد النادي (فيديو)

09:18 م السبت 01 مارس 2025
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  • عرض 13 صورة
    سيد عبد الحفيظ
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    جلبيرتو
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    كولر
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    محمد الشناوي
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    محمد بركات
  • عرض 13 صورة
    أسامة حسني
  • عرض 13 صورة
    مصطفى عبده
  • عرض 13 صورة
    محمد شوقي
  • عرض 13 صورة
    وليد سليمان 1
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب
  • عرض 13 صورة
    وليد صلاح الدين
  • عرض 13 صورة
    وائل جمعة
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كتب - يوسف محمد:

قامت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن إنشاء ستاد النادي الأهلي، بعمل إعلان ترويجي للاستاد، ظهر فيه الكثير من نجوم المارد الأحمر، سواء النجوم الحاليين أو نجوم الفريق السابقين.

ونشر الحساب الرسمي لشركة القلعة الحمراء، فيديو عبر الحسابات الرسمية للنادي الأهلي وصل إلى دقيقتين و50 ثانية، وكتب عليها: "غنوا غنوهالي دايماً يفضل نسره عالي، عاشق للكيان .. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي".

وافتتح محمد أبو تريكة في بداية الفيديو، داخل ملعب كرة قدم، كما ظهرت في الفيديو والدة نجم الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب.

وظهر العديد من نجوم النادي الأهلي في الفيديو، وهم:" وليد صلاح الدين، علي معلول، سيد عبد الحفيظ، محمد بركات، أسامة حسني، غيرهم العديد من نجوم القلعة الحمراء، بالإضافة إلى ظهور السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

كما ظهر العديد من نجوم النادي الأهلي، وهم يسجلون الأسماء على جدران الاستاد، بجانب ظهور أسم أسطورة النادي الأهلي السابق صالح سليم وكذلك اسم رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب.

وكان أسطورة النادي الأهلي الراحل ثابت البطل حاضرا في إعلان فيديو ستاد الأهلي، ولكن عن طريق زوجته والتي ظهرت في منزلها.

وألقى محمد أبو تريكة كلمة في ختام الفيديو، قال فيها: "عاشق للكيان، اسمك محفور على جدران ستاد الأهلي، في ستاد الأهلي عاشت الأسامي".

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اعلان ستاد الأهلي أبو تريكة لاعبو الأهلي الأهلي
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