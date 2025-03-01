من تنافس الأهلي والزمالك إلى قهوجي.. حكاية مأساة لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق

كتب - محمد القرش:

ضل العديد من مواهب كرة القدم المصرية السابقين طريقهم إلى النجومية بسبب أخطاء من بعض المدربين أو الظروف العائلية السيئة، وصولا إلى الظروف المالية الطاحنة.

محمد صبحي غازي هو أحد هؤلاء المواهب والنجوم الذين حالفتهم الظروف السيئة، مما أدى إلى ابتعادهم عن الساحرة المستديرة وحلمهم من أجل مجابهة ظروف الحياة.

بدأ صبحي حياته المهنية لاعبا في نادي بلقاس ومع تألقه لفت أنظار أفضل قطاعات الناشئين في مصر، الأهلي والزمالك وإنبي.

ووقع اختيار محمد على نادي إنبي، وفي تصريحات خاصة "لمصراوي" أوضح لاعب منتخب مصر الاولمبي السابق إنه رأي أن إنبي أفضل قطاع ناشئين في مصر.

ومع انتقاله إلى النادي البترولي لعب مع فرق مواليد 90 و91 رغم أنه من مواليد 92، وسرعان ما تم تصعيده إلى الفريق الأول في سن الـ16 عاما تحت قيادة أنور سلامة.

ووقع الاختيار على صبحي من أجل الانضمام إلى منتخب مصر للشباب، حيث أصبح قائد فريق يضم العديد من النجوم أمثال، محمد صلاح والنني وأحمد حسن كوكا وصالح جمعة ومحمود علاء، كما شارك في كأس العالم للشباب 2011 وسجل هدفا أمام النمسا.

وكان ضمن أوائل اختيارات مدرب منتخب مصر الأولمبي، هاني رمزي، في قائمة أولمبياد لندن 2012 مع محمد صلاح والنني وأحمد حجازي وعماد متعب.

ومع زيادة نجومية صبحي تهافتت عليه العروض من الأهلي والزمالك وأوروبا، لكن أحد مدربي فريق إنبي حينها رفض رحيله تماما.

وواصل صبحي مسيرته مع الفريق البترولي وعدد من الأندية حتى الابتعاد عن كرة قدم بسبب ظروفه الأسرية السيئة ومرض والده ووالدته.

ويروي صبحي "لمصراوي" إنه تواصل مع العديد من اللاعبين زملائه في منتخب الشباب والأولمبي من أجل مساعدته في العودة إلى كرة القدم ومجال التدريب، لكن البعض تجاهله والآخر وضعه في القائمة السوداء "بلاك ليست".

ويعمل محمد صبحي غازي الآن في إحدى المقاهي، حيث يتقاضى مبلغ يومي قدره 120 جنيه مصري، ويأمل في إنشاء أكاديمية لتعليم الأطفال أساسيات كرة القدم.

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