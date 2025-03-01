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إجماع على الرحيل.. الأهلي يستقر على عدم عودة لاعب الفريق المعار

08:53 م السبت 01 مارس 2025
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    كريستو من مران الأهلي
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    محمد الضاوي كريستو
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    كريستو لاعب الأهلي
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    محمد الضاوي كريستو
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    كريستو
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    كريستو
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    كريستو
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كتب - مراسل مصراوي:

استقر النادي على رحيل لاعب الفريق المعار إلى الصفاقسي التونسي، محمد الضاوي كريستو، بعد انتهاء فترة إعارته.

وكشف مصدر "لمصرواي" أن هناك إجماع داخل الأهلي على عدم عودة محمد الضاوي كريستو نهاية هذا الموسم.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة في تسويق اللاعب التونسي وتحقيق أي استفادة مالية من وراء بيعه.

وقال المصدر إنه إذا أراد الصفاقسي شرائه ستتم الصفقة هذه المرة بمقابل مالي خاصة أن الأهلي كان قد أعاره مجانا في الصيف الماضي لمدة موسم، وتحمل النادي التونسي فقط راتب اللاعب.

واختتم المصدر ان نهاية أبريل سيبدأ المارد الأحمر في التواصل مع وكيل اللاعب ومطالبته بتسويقه وجلب عروض له، يختار منها الأهلي واللاعب ما يناسبهما من الناحية المادية.

يُذكر أن كريستو انضم للأهلي في موسم 2022/23 قادما من النجم الرياضي الساحلي، في صفقة بلغت قيمتها 360 ألف يورو.

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