كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، عن البطولة الأغلى في مسيرته الكروية، مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وقال بن شرقي في تصريحات، خلال ظهوره في بودكاست القلعة الحمراء: "بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 هى الأغلى في مسيرتي، لأنها تعد البطولة الأفريقية لي في مشواري، انطلاقة مميزة لمسيرتي".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017، من الأسباب التي جعلت الناس تعرفني بشكل كبير، يتحدثون عن موهبتي وإمكانياتي بشكل كبير".

واختتم بن شرقي تصريحاته: "الهدف الأغلى في مسيرتي كان أمام الترجي التونسي".

ويذكر أن أشرف بن شرقي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 20-17، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

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