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"خلال ظهوره مع عبد الحفيظ".. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

05:45 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي (1)
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي من الاحماءات (3)
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كتب - يوسف محمد:

وجه أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير النادي الأهلي، على الاستقبال المميز له فور وصوله إلى القاهرة والانضمام إلى الأهلي.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر بودكاست "القلعة الحمراء"، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ: "أود أن أشكر كل جماهير النادي الأهلي، على الاستقبال الكبير لي منذ الانضمام إلى النادي، أتمنى أن يستمر هذا الحب ونحقق كل البطولات مع بعض".

وأضاف: "لدي علم بأن جمهور النادي الأهلي بيحبني، أتمنى مساندتهم لي وللفريق بشكل كامل في المباريات المقبلة، خاصة وأننا نحتاجهم في هذه الفترة بشكل كبير".

واختتم بن شرقي تصريحاته: "أتمنى من الجماهير الوقوف بجانب اللاعبين بشكل كبير، وعدم وضع الضغوط عليهم حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في نهاية الموسم الحالي".

ويذكر أن النجم المغربي انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

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