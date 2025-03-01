"بينهم أفشة ومعلول".. مصدر يكشف لمصراوي موعد عودة لاعبي الأهلي المصابين

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد عودة لاعبي النادي الأهلي المصابين إلى الفريق والانتظام في التدريبات، استعدادا للمشاركة في المباريات خلال المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحيى عطية الله لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي وأشعة في المنطقة التي أجري عليها جراحة لتثبيت كسر عظام الوجه الذي تعرض له، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق بحد أقصى أسبوع".

وأضاف: "مدافع الفريق ياسر إبراهيم تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها وهى تمزق في العضلة الخلفية، وسوف يبدأ عمليات الجري حول الملعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما يحتاج الثنائي علي معلول وطاهر محمد طاهر أسبوعين للمشاركة في المران الجماعي مع الفريق، بعد اصابتهما بشد في العضلة الخلفية".

وتابع: "هناك تحسين في حالة محمد مجدى أفشة، اللاعب يحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للعودة إلى التدريبات الجماعية".

واختتم المصدر تصريحاته: "كريم فؤاد سوف يبدأ مران خفيف بالكرة في بداية شهر إبريل، على أن يشارك بشكل في المران بشكل تدريجي منتصف الشهر".

ويذكر أن الأهلي، يستعد لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أبريل الجاري،ـ ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري.

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