أشرف بن شرقي يكشف سبب عدم احتفاله بهدفه في مرمى الزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب عدم الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في مرمى نادي الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ: "رفضت الاحتفال بهدفي في مرمى الزمالك، بسبب الناس والجماهير الزملكاوية الذين أقابلهم في الشارع".

وأضاف: "الجماهير تقول لي في الشارع، بالرغم من انضمامك إلى الأهلي ولكننا نحبك، أسعى للحصول على الدعم وحب الجماهير بمختلف، ويجب عدم خسارة حب الناس وكنت أتمنى تسجيل هدف في المباراة".

وكان بن شرقي انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ولعب بن شرقي مع النادي الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق مباراتين، شارك فيهما كبديل، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين.

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