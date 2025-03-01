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أشرف بن شرقي يكشف سبب عدم احتفاله بهدفه في مرمى الزمالك

05:28 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي من الاحماءات (1)
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    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
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    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
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    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي (4)
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 25 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب - يوسف محمد:

كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب عدم الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في مرمى نادي الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ: "رفضت الاحتفال بهدفي في مرمى الزمالك، بسبب الناس والجماهير الزملكاوية الذين أقابلهم في الشارع".

وأضاف: "الجماهير تقول لي في الشارع، بالرغم من انضمامك إلى الأهلي ولكننا نحبك، أسعى للحصول على الدعم وحب الجماهير بمختلف، ويجب عدم خسارة حب الناس وكنت أتمنى تسجيل هدف في المباراة".

وكان بن شرقي انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ولعب بن شرقي مع النادي الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق مباراتين، شارك فيهما كبديل، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين.

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أشرف بن شرقي النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ اتصريحات أشرف بن شرقي الأهلي والزمالك
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