كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي "كاف"، اليوم السبت، باجتماعات مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB"، المنعقدة بالعاصمة الآيرلندية.

وشهد اجتماع اليوم الذي يعد رقم 139 في تاريخ مجلس اتحاد كرة القدم الدولي "IFAB" مناقشة مجموعة هامة من التعديلات على قوانين كرة القدم بجانب الحضور الفاعل للشخصيات المؤثرة في كرة القدم العالمية ويأتي في مقدمتهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة في قوانين كرة القدم العالمية، أبرزها تعديلات قانون ضربات الجزاء والتسلل، بالإضافة لمناقشة بعض الأفكار الداعمة لزيادة عدد الأهداف المسجلة في مباريات كرة القدم.

ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن تم انتخابه من أعضاء تنفيذية فيفا ممثلاً عنهم بالمجلس الأعرق في عالم كرة القدم والذي يرسم ويخطط لكل ما يتعلق بقوانين وكيفية لعب كرة القدم في العالم.

ويعد أبو ريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى لفيفا، بعد أن تم انتخابه ليكون عضوا باللجنة التنفيذية لأول مرة في عام 2009.

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