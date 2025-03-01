كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق التصريحات التي ألمح خلالها هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بإمكانية مشاركتهم بالناشئين؛ احتجاجاً على الأخطاء التحكيمية.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم السبت: "ما يُشاع أن الزمالك سيستكمل الدوري العام بالناشئين أستطيع أن أؤكد أن الزمالك سيستكمل الدوري العام بالفريق الأول لكرة القدم و لا مجال للصبيانية في اتخاذ القرارات و أن الزمالك سينافس حتى الرمق الأخير متحديا الظلم و التآمر".

وكان شكري، قد قال خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مساء أمس الجمعة: "قد نضطر إلى عدم استكمال الدوري أو اللعب بالناشئين، وهذا الأمر تناقشنا فيه داخل مجلس إدارة الزمالك، وإذا أردتم منح الدوري لنادِ معين لا مشكلة في ذلك، ولكن هل سنقبل ذلك؟ لا بالطبع وجود تقنية الفيديو غير مؤثر، فهل منطقي نصرف ملايين وتضيع البطولات بسبب خطأ تحكيمي"، للاطلاع على التصريحات كاملة .. اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره إنبي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصدي 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

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