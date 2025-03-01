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ميدو: "الزمالك يتعرض للظلم ولن نقف مكتوفي الأيدي"

12:43 م السبت 01 مارس 2025
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  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 17 صورة
    الزمالك وزد
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كتبت-هند عواد:

أعلن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن الأخطاء التحكيمية.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: "الزمالك يتعرض للظلم ولن نقف مكتوفي الأيدي، يجب أن نحصل على حق الزمالك بالقانون، وإذا تطلب الأمر التصعيد الدولي سنتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يحدث أمر مبالغ فيه، وإذا لم تحدث إصلاحات ونستعيد العدالة التحكيمية، لدينا القدرة على توصيل رسالتنا للفيفا ومعنا ملف يحتوي على كافة الأخطاء التحكيمية التي حدثت ضد الزمالك بالموسم الحالي وما تسببت فيه من خسارتنا للنقاط".

وأضاف "الفريق وضعه أفضل حاليًا، لكن الفريق حزين على خسارة 6 نقاط في 3 مباريات لأننا استحقينا الفوز خلال تلك المواجهات وبكل صراحة ما يحدث مع الزمالك في الموسم الحالي من جانب الحكام لم يحدث مطلقًا في التاريخ ولم نطلب امتيازات أو أفضلية لكننا نطالب بالعدل".

واختتم ميدو: "الزمالك خسر 10 نقاط بالدوري بقرارات وأخطاء تحكيمية واضحة، لماذا نلعب الكرة؟ لن أقول أن التحكيم موجه لكننا نعلم جيدًا ما يحدث، محمد الصباحي لم يقد مباراة منذ عام، وأقر ثنائي أجانب ترأسوا لجنة التحكيم بأنه ليس في كامل لياقته لإدارة مباريات بالدوري الممتاز، ويتم تعيينه في مباراة كثيرة المجهود للزمالك تحتاج إلى حكم دائم التواجد في إدارة المباريات".

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