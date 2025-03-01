موقف سيارات مجاني والتصوير مع اللاعبين.. مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي
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كتبت-هند عواد:
كشفت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي الأهلي الجديد، دروع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد، وتصل أسعارها إلى 2 ونصف مليون جنيه.
وطرحت شركة القلعة الحمراء 4 أنواع من الدروع وهي: أحمر، فضي، ذهب، والبلاتين الأسود، ويضم كل درع مزايا مختلفة.
وجاءت مزايا دروع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد كالآتي:
درع الخلود الأحمر
حجم الطوب 20*10 سم
نص على الحائط سطر واحد وكلمتان
يتضمن صندوق الترحيب درع وشهادة
درع الخلود الفضي
حجم الطوب: 10*20 سم
نص على الحائط: سطر واحد وكلمتان
يتضمن صندوق الترحيب: درع وشهادة
خصم التذاكر الموسمية: 10% على تذكرة واحدة
الدخول المبكر (المباريات / الحفلات الموسيقية): قبل يوم واحد
دعوة مجانية للمتحف مرة واحدة
زيارة جلسة التدريب: مرة واحدة
جلسة تصوير الكأس مرة واحدة في السنة
دعوة لزيارة الاستاد مرة واحدة في السنة
خصم المتجر الرسمي: 10% خصم
درع الخلود الذهبي
حجم الطوب: 20*20 سم
نص على الحائط سطرين، کلمتین سطر
يتضمن صندوق الترحيب: درع وشهادة
خصم التذاكر الموسمية: خصم 15% على تذكرة واحدة
الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل يومين
دعوة مجانية للمتحف: 3 دعوات
زيارة جلسة التدريب: 3 دعوات
موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): نعم
موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات): نعم
جلسة تصوير مع اللاعبين مرة واحدة في السنة
الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل يومين
دعوة مجانية للمتحف: 3 دعوات
زيارة جلسة التدريب: 3 دعوات
موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): نعم
موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات): نعم
جلسة تصوير مع اللاعبين مرة واحدة في السنة
جلسة تصوير الكأس: 2 صورة/السنة
مقدمة للاعبين الجدد لاعبين اثنين
حدث نهاية الموسم: مرتين
دعوة لزيارة الاستاد: 2 سنويًا
خصم المتجر الرسمي: 15% خصم
درع الخلود البلاتيني الأسود
حجم الطوب: 40*40 سم
نص على الحائط: 4 أسطر، كلمتان/سطر
صندوق الترحيب يشمل: درع وشهادة وقميص النادي الأهلي الأصلي
خصم التذاكر الموسمية: خصم 20% على تذكرتين
مقعد مجاني: مقعد واحد لمدة 10 سنوات
الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل 3 أيام
دعوة مجانية للمتحف متعددة
زيارة جلسة التدريب: متعددة
خدمة صف السيارات: متضمنة
موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): متضمن
زيارة جلسة التدريب: متعددة
موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات) متضمن
صالة كبار الشخصيات (غير أيام المباريات): متضمنة
جلسة تصوير مع اللاعبين: 2 في السنة
جلسة تصوير الجوائز: 3 جوائز في السنة
مقدمة للاعبين الجدد متعددون
حدث نهاية الموسم: متعدد
دعوة جولة الاستاد متعددة
خصم المتجر الرسمي: 25% خصم
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