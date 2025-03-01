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موقف سيارات مجاني والتصوير مع اللاعبين.. مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي

12:29 م السبت 01 مارس 2025
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    مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي (3)
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    مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي (6)
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    مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي (5)
  • عرض 10 صورة
    أسعار دروع تخليد أسماء الجماهير على ستاد الأهلي (4)
  • عرض 10 صورة
    أسعار دروع تخليد أسماء الجماهير على ستاد الأهلي (3)
  • عرض 10 صورة
    أسعار دروع تخليد أسماء الجماهير على ستاد الأهلي (1)
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    أسعار دروع تخليد أسماء الجماهير على ستاد الأهلي (2)
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كتبت-هند عواد:

كشفت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي الأهلي الجديد، دروع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد، وتصل أسعارها إلى 2 ونصف مليون جنيه.

وطرحت شركة القلعة الحمراء 4 أنواع من الدروع وهي: أحمر، فضي، ذهب، والبلاتين الأسود، ويضم كل درع مزايا مختلفة.

وجاءت مزايا دروع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد كالآتي:

درع الخلود الأحمر

حجم الطوب 20*10 سم

نص على الحائط سطر واحد وكلمتان

يتضمن صندوق الترحيب درع وشهادة

درع الخلود الفضي

حجم الطوب: 10*20 سم

نص على الحائط: سطر واحد وكلمتان

يتضمن صندوق الترحيب: درع وشهادة

خصم التذاكر الموسمية: 10% على تذكرة واحدة

الدخول المبكر (المباريات / الحفلات الموسيقية): قبل يوم واحد

دعوة مجانية للمتحف مرة واحدة

زيارة جلسة التدريب: مرة واحدة

جلسة تصوير الكأس مرة واحدة في السنة

دعوة لزيارة الاستاد مرة واحدة في السنة

خصم المتجر الرسمي: 10% خصم

درع الخلود الذهبي

حجم الطوب: 20*20 سم

نص على الحائط سطرين، کلمتین سطر

يتضمن صندوق الترحيب: درع وشهادة

خصم التذاكر الموسمية: خصم 15% على تذكرة واحدة

الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل يومين

دعوة مجانية للمتحف: 3 دعوات

زيارة جلسة التدريب: 3 دعوات

موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): نعم

موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات): نعم

جلسة تصوير مع اللاعبين مرة واحدة في السنة

الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل يومين

دعوة مجانية للمتحف: 3 دعوات

زيارة جلسة التدريب: 3 دعوات

موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): نعم

موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات): نعم

جلسة تصوير مع اللاعبين مرة واحدة في السنة

جلسة تصوير الكأس: 2 صورة/السنة

مقدمة للاعبين الجدد لاعبين اثنين

حدث نهاية الموسم: مرتين

دعوة لزيارة الاستاد: 2 سنويًا

خصم المتجر الرسمي: 15% خصم

درع الخلود البلاتيني الأسود

حجم الطوب: 40*40 سم

نص على الحائط: 4 أسطر، كلمتان/سطر

صندوق الترحيب يشمل: درع وشهادة وقميص النادي الأهلي الأصلي

خصم التذاكر الموسمية: خصم 20% على تذكرتين

مقعد مجاني: مقعد واحد لمدة 10 سنوات

الدخول المبكر (المباريات الحفلات الموسيقية): قبل 3 أيام

دعوة مجانية للمتحف متعددة

زيارة جلسة التدريب: متعددة

خدمة صف السيارات: متضمنة

موقف سيارات مجاني (يوم المباراة): متضمن

زيارة جلسة التدريب: متعددة

موقف سيارات مجاني (غير أيام المباريات) متضمن

صالة كبار الشخصيات (غير أيام المباريات): متضمنة

جلسة تصوير مع اللاعبين: 2 في السنة

جلسة تصوير الجوائز: 3 جوائز في السنة

مقدمة للاعبين الجدد متعددون

حدث نهاية الموسم: متعدد

دعوة جولة الاستاد متعددة

خصم المتجر الرسمي: 25% خصم

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دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي مزايا دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي أسعار دروع تخليد الأسماء على جدران ستاد الأهلي ستاد النادي الأهلي
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