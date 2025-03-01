تصل إلى 2 ونصف مليون جنيه.. أسعار دروع تخليد أسماء الجماهير على ستاد الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشفت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي الأهلي الجديد، أسعار درع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد.

وكانت الشركة أطلقت قبل أسابيع، مبادرة يمكن لجماهير النادي الأهلي من خلالها، تخليد أسمائهم داخل جدران الاستاد، المقرر افتتاحه بعد 200 أسبوع.

وطرحت شركة القلعة الحمراء، عبر موقعها الرسمي، 4 دروع لتخليد أسماء المشجعين، أحمر، فضي، ذهب، والبلاتين الأسود، وتبدأ أسعارها من 25 ألف جنيه وتصل إلى 2 ونصف مليون جنيه.

وجاءت أسعار دروع تخليد أسماء المشجعين داخل جدران الاستاد، كالآتي:

الدرع الأحمر: سعره 25 ألف جنيه

الدرع الفضي: سعره 75 ألف جنيه

الدرع الذهب: سعره 200 ألف جنيه

الدرع البلاتين الأسود: سعره 2 ونصف مليون جنيه

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