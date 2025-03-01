"استمراره حتى اعتزاله".. ميدو يتحدث عن مستقبل زيزو مع الزمالك
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كتبت-هند عواد:
تحدث أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن مصير أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وقال ميدو في تصريحات عبر قناة الزمالك: "يوجد أكثر من لاعب تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسنجلس معهم ونتفاوض للتجديد، وسنقدم العرض الذي نراه مناسبًا وسيكون لدينا شفافية مع الجماهير بنتائج المفاوضات".
وأضاف: "زيزو لاعب مهم جدًا لنادي الزمالك وصنع تاريخا داخل النادي، ومن المؤكد أن من أهم أولويات مجلس إدارة النادي استمراره حتى اعتزاله".
واختتم ميدو: "زيزو بنى تاريخا كبيرا وعلاقة مع جمهور الزمالك وينقصه خطوات بسيطة ليحطم أرقام أساطير في الزمالك هذه رؤيتنا لزيزو، وسنعمل على جميع الملفات التجديد".
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