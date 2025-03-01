هاني شكري: الزمالك قد ينسحب من الدوري أو يشارك بالناشئين بسبب الحكام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنهم قد يضطرون إلى الانسحاب من النسخة الجارية لبطولة الدوري أو اللعب بالناشئين بسبب الأخطاء التحكيمية.

وأضاف شكري، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مساء أمس الجمعة: "قد نضطر إلى عدم استكمال الدوري أو اللعب بالناشئين، وهذا الأمر تناقشنا فيه داخل مجلس إدارة الزمالك، وإذا أردتم منح الدوري لنادِ معين لا مشكلة في ذلك، ولكن هل سنقبل ذلك؟ لا بالطبع وجود تقنية الفيديو غير مؤثر، فهل منطقي نصرف ملايين وتضيع البطولات بسبب خطأ تحكيمي".

ونوه شكري إلى أنهم تواصلوا مع اتحاد الكرة بسبب الأخطاء التحكيمية ـ من وجهة نظرهم ـ؛ حيث يرون أن الوضع أصبح صعبًا جدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك أمور قد تحسنت في مسابقة الدوري كإنهاء أزمة تأجيل المباريات.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "هناك ظلم نتعرض له في الدوري فكان لدينا ركلات جزاء خلال المباريات الخمس الماضية وآخرهم لقاء زد، التحكيم بالنسبة لنا كارثي وكنا نستحق ضربة جزاء في مباراة الأهلي ولا يعنيني إذا كان الحكم أجنبيًا أو مصريًا؛ في النهاية تعرضت للظلم ولولا الأخطاء ، لكنا في صدارة الدوري".

وأتم شكري تصريحاته بقوله:" إحنا البلد الوحيدة اللي تقنية الفيديو لم تتغير فيها أي شيء".

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