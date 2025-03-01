كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الساعات القليلة الماضية تلويحات غاضبة من قِبل مسؤولي نادي الزمالك في ظل شكوتهم من تعرضهم لـ "ظلم تحكيمي" بحسب وصفهم.

ميدو يلوح بتقديم شكوى لفيفا

أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، قال عبر قناة الزمالك، مساء أمس الجمعة: "الزمالك يتعرض للظلم ولن نقف مكتوفي الأيدي، يجب أن نحصل على حق الزمالك بالقانون، وإذا تطلب الأمر التصعيد الدولي سنتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يحدث أمر مبالغ فيه"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

الزمالك يهدد باستكمال الدوري بالناشئين أو الانسحاب

الأمر لم يتوقف عند التلويح بتقديم شكوى لفيفا بل كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني شكري، إنهم ناقشوا إمكانية استكمال الموسم الجاري من بطولة الدوري بالناشئين.

وكان شكري، قد قال خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مساء أمس الجمعة: "قد نضطر إلى عدم استكمال الدوري أو اللعب بالناشئين، وهذا الأمر تناقشنا فيه داخل مجلس إدارة الزمالك، وإذا أردتم منح الدوري لنادِ معين لا مشكلة في ذلك، ولكن هل سنقبل ذلك؟ لا بالطبع وجود تقنية الفيديو غير مؤثر، فهل منطقي نصرف ملايين وتضيع البطولات بسبب خطأ تحكيمي"، للاطلاع على التصريحات كاملة .. اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره إنبي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصدي 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر وبفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

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