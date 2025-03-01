6 أندية تتنافس على دخول مجموعة التتويج بالدوري المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أسفرت الجولة 16 من الدوري المصري عن ضمان 6 أندية تأهلهم إلى مجموعة التتويج بالموسم الجاري 2024/25 من المسابقة المحلية.

نظام الدور ي المصري الجديد 2024/25

ويقام الموسم الجار ي من الدوري من دور أول بواقع 17 مباراة فيما يشهد الدور الثاني من البطولة تقسيم الأندية الـ 18 إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى (مجموعة التتويج) الأندية أصحاب أول تسع مراكز في جدول الدوري على أن تضم المجموعة الثانية الأندية من المركز العاشر إلى المركز 18 (9 أندية).

الأندية المتأهلة لمجموعة التتويج

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه و 10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويحل المصري رابعًا برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس وهو آخر المتأهلين بعد فوزه برباعية مقابل هدف مساء أمس الجمعة.

ومن المقرر أن تُحسم المقاعد الثلاثة التي ستلحق بالسداسي عقب الجولة 17؛ إذ تتنافس عليها 6 أندية باختلاف فرصهن.

ترتيب الأندية من 7 إلى 12

7) حرس الحدود:22 نقطة

حرس الحدود سيلتقي نظيره البنك الأهلي ـ الذي ضمن التأهل بالفعل ـ فوز حرس الحدود يجعل رصيده يصل إلى النقطة 25 ومن ثمّ التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين وتظل فرصه موجوده إذا تعادل فسيصل إلى النقطة 23 وهنا سينتظر نتيجة فريق زد أمام نظيره الإسماعيلي فلو فاز سيصل إلى النقطة 23 ومن ثمّ النظر إلى فارق الأهداف بجانب النظر إلى نتائج المنافسين المباشرين الآخرين وهو الأمر ذاته إذا خسر.

8) فاركو: 22 نقطة

وهو الحال ذاته بالنسبة لنادي فاركو الذي سيستضيف نظيره الجونة يوم الإثنين المقبل

9) طلائع الجيش: 21 نقطة

فريق طلائع الجيش ينتظره مباراة قوية أمام الأهلي في الجولة 17 يوم الأربعاء المقبل حال فوزه فقد حجز مقعده بمجموعة التتويج وحال التعادل أو الخسارة ينتظر خسارة فريق زد وبتروجت وحال فوز الاتحاد فيصل إلى النقطة 21 وسينظر إلى فارق النقاط.

10) زد: 20 نقطة

يمتلك فريق زد فرصتين الأولى فوزه ليصعد إلى النقطة 23 وانتظار تعثر حرس الحدود، فاركو وطلائع الجيش والثانية إذا تعادل سيصل إلى النقطة 21 لينتظر تعثر طلائع الجيش ومن ثمّ النظر إلى فارق الأهداف.

11) بتروجت: 19 نقطة

ينتظر فريق بتروجت مباراة أمام نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل حال فوزه بها سينظر إلى نتائج منافسيه ولكن حال التعادل سيصل إلى النقطة 20 وهي ليست مؤهلة.

12) الاتحاد السكندري: 18 نقطة

ويمتلك الفريق السكندري فرصة واحدة وهي الفوز ليصل إلى النقطة 21 وتعثر فريق طلائع الجيش وبتروجت ومن ثمّ العودة لفارق الأهداف.

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