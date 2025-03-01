"دوري إسباني وكأس اتحاد إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم السبت
تقام اليوم العديد من المباريات المهمة نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي
دور الـ 16
02:15 ـ بريستون نورث vs بيرنلي
02:15 ـ كريستال بالاس vs ميلوول
05:00 ـ بورنموث vs وولفرهامبتون
07:45 ـ مانشستر سيتي vs بلايموث أرجايل
مواعيد مباريات في الدوري الإسباني
03:00 ـ جيرونا vs سيلتا فيجو
05:15 ـ رايو فاييكانو vs إشبيلية
07:30 ـ ريال بيتيس vs ريال مدريد
10:00 ـ أتلتيكو مدريد vs أتلتيك بلباو
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
06:00 ـ سانت إيتان vs نيس
08:00 ـ لانس vs لوهافر
10:05 ـ باريس سان جيرمان vs ليل
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
04:30 ـ بوخوم vs هونفهايم
04:30 ـ سانت باولي vs بروسيا دورتموند
04:30 ـ فيردر بريمن vs فولفسبورج
04:30 ـ لايبزيج vs ماينز
04:30 ـ هايدنهايم vs مونشجلادباخ
07:30 ـ آينتراخت فرانكفورت vs باير ليفركوزن
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
04:00 ـ أتالانتا vs فينيزيا
07:00 ـ نابولي vs إنتر ميلان
09:45 ـ أودينيزي vs بارما
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
09:00 ـ الخلود vs الخليج
09:00 ـ الفتح vs التعاون
09:00 ـ الفيحاء vs الوحدة
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