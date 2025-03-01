تقام اليوم العديد من المباريات المهمة نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي

دور الـ 16

02:15 ـ بريستون نورث vs بيرنلي

02:15 ـ كريستال بالاس vs ميلوول

05:00 ـ بورنموث vs وولفرهامبتون

07:45 ـ مانشستر سيتي vs بلايموث أرجايل

مواعيد مباريات في الدوري الإسباني

03:00 ـ جيرونا vs سيلتا فيجو

05:15 ـ رايو فاييكانو vs إشبيلية

07:30 ـ ريال بيتيس vs ريال مدريد

10:00 ـ أتلتيكو مدريد vs أتلتيك بلباو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

06:00 ـ سانت إيتان vs نيس

08:00 ـ لانس vs لوهافر

10:05 ـ باريس سان جيرمان vs ليل

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

04:30 ـ بوخوم vs هونفهايم

04:30 ـ سانت باولي vs بروسيا دورتموند

04:30 ـ فيردر بريمن vs فولفسبورج

04:30 ـ لايبزيج vs ماينز

04:30 ـ هايدنهايم vs مونشجلادباخ

07:30 ـ آينتراخت فرانكفورت vs باير ليفركوزن

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

04:00 ـ أتالانتا vs فينيزيا

07:00 ـ نابولي vs إنتر ميلان

09:45 ـ أودينيزي vs بارما

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

09:00 ـ الخلود vs الخليج

09:00 ـ الفتح vs التعاون

09:00 ـ الفيحاء vs الوحدة

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