كتبت-هند عواد:

يستعد الزمالك لمواجهات قوية خلال شهر فبراير الجاري من ضمنها لقاء القمة ضد الأهلي، لكن الشهر الماضي لم يكن على النحو المطلوب بالنسبة للقلعة البيضاء، إذ عانى من عدة أزمات.

محمود بنتايك يريد الرحيل عن الزمالك

خلال شهر يناير، واجه الزمالك أزمة بطلب المغربي محمود بنتايك الرحيل عن صفوف الفريق، بعدما عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وكان بنتايك يريد الرحيل عن صفوف الزمالك، بسبب عدم مشاركته مع الفريق في المباريات بشكل منتظم، إلا أن عبد الواحد أخطره بتمسك النادي به ورفض رحيله، وبالفعل انتهت أزمة اللاعب.

وعلى الرغم من انتهاء أزمة بنتايك، إلا أن الزمالك لم يضمن حتى الآن بقائه، فتعاقد الزمالك معه من نادي سانت إيتان الفرنسي، في الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء.

كونراد ميشالاك.. رغبة في رحيله وشكوى في الفيفا

كان البولندي كونراد ميشالاك، من ضمن أزمات الزمالك خلال شهر يناير، فمنذ انضمام اللاعب في سبتمبر الماضي من نادي أحد على سبيل الإعارة، لم يقدم المستوى المطلوب، وغاب تدريجيا عن الظهور في المباريات.

وأراد الزمالك فسخ التعاقد مع ميشالاك، إلا أن اللاعب رفض وطلب الحصول على مستحقاته كاملة، ومع عدم توصل الطرفين لاتفاق، عزم اللاعب على تقديم شكوى ضد النادي، بسبب إجباره على التدرب بشكل منفرد.

وازداد الأمر بتصريحات سيرهات ألتينسي وكيل أعمال كونراد ميشالاك، وقال الأول عبر قناة المحور:الزمالك ما زال يماطل في منح ميشالاك مستحقاته المالية، واللاعب مستمر حتى الحصول عليها كاملة، والعقد الثلاثي الموقع بين ميشالاك وأحد والزمالك يمنع الأخير من قطع الإعارة دون موافقة اللاعب".

وأضاف في تصريحات أخرى: " هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لي، على نادي الزمالك احترام لاعبنا، وقبل أن ينتقل إلى صفوف الأبيض، كان رئيس النادي يتصل بي ربما أكثر من 100 مرة لينضم إلى الفريق، ولا أريد الحديث عن الجوانب المالية، لكنهم لا يدفعون الرواتب ويجب أن يفعلوا ذلك، ليس من أجل كونراد ميشالاك فقط، بل من أجل جميع لاعبي الزمالك".

وأخطر اللاعب نادي الزمالك، بحسب تصريحات خاصة من مصدر مطلع لمصراوي اليوم الأحد، بأنه سيتوجه لفيفا لفسخ تعاقده.

فشل صفقات وانتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

أثناء مفاوضات الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي للتعاقد معه، حاول الزمالك التواصل معه، لعودة لاعبه السابق من جديد، إلا أنه لم يتمكن وبالفعل أعلن الأحمر التعاقد مع اللاعب، لمدة موسمين ونصف.

كما فشل الزمالك في ضم جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خاصة أن اللاعب غير مقيد في القائمة المحلية للفريق، لكن رئيس النادي رفض وخرج في تصريحات تلفزيونية، وقال: "غير صحيح ما يقال أن دالا يريد الرحيل عن نادي الوكرة القطري في الوقت الحالي واللاعب متمسكا بالبقاء، وعقده يتبقى فيه 3 مواسم بخلاف الموسم الحالي، كما أن النادي يتمسك ببقاء اللاعب".

وأضاف: "من الممكن أن يخرج جيلسون دالا معارًا لمدة 6 أشهر إذا أراد، والزمالك يريد الحصول على خدماته إعارة لمدة 6 أشهر من دون مقابل، ولا يوجد شيء من دون مقابل هذا الوقت، إلا الكابتن محمود الخطيب هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فوراً".

كما ألت مفاوضات الزمالك بارادو الجزائري، من أجل ضم لاعبه عادل بولبينة، بالفشل، وحتى الآن لم يعلن النادي عن تعاقده مع أي صفقة أجنبية.

الجزيري يهدد بشكوى الزمالك في الفيفا

وكاد الزمالك أن يواجه أزمة مع مهاجمة التونسي سيف الدين الجزيري، الذي جمع متعلقاته وأخطر الجهاز الفني بالرحيل عن الأبيض، بسبب عدم حصوله على مستحقاته لمدة 7 أشهر، وكان اللاعب منح الزمالك مهلة للحصول على مستحقاته المتأخرة قبل تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتهت أزمة الجزيري والزمالك، واتفقا على جدولة مستحقات اللاعب المتأخرة، فبالتالي لم يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي، وظهر بعدها مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي.

زيزو ووالده والزمالك

تعتبر أزمة تجديد التعاقد مع أحمد السيد زيزو نجم الزمالك، أبرز أزمات الأبيض خلال شهر يناير، إذ ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، كما يحق له التوقيع لأي ناد منذ بداية الشهر الماضي، ودخوله في الفترة الحرة.

وانتهت جميع جلسات الزمالك وزيزو لتجديد التعاقد بالفضل، وكانت أبرزها عندما تعطلت المفاوضات، بسبب تغيير والده الاتفاق للمرة الثالثة، ومطالبته بالحصول على 29 مليون جنيه كعمولة وكيل، وحتى الآن لم يتمكن الزمالك من الحفاظ على لاعبه، بحسب تصريحات مصدر مطلع على الجلسات لمصراوي.