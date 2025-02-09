كتب - يوسف محمد:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 18 يناير الماضي لهزة كبيرة بعد الهزيمة المفاجأة من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليفقد الفريق صدارة المجموعة لصالح الفريق الجنوب أفريقي ويصعد إلى الدور المقبل في المركز الثاني.

وكانت هزيمة المارد الأحمر من أورلاندو بايرتس، على ملعبه ووسط جماهيره، بمثابة الشرارة التي أيقظت لهيب الغضب في نفوس الكثير من الجماهير الحمراء، التي لم تعتاد على مثل هذه الهزائم، وهو ما جعلهم ينتقدون اللاعبين بشكل كبير، بل أن الانتقادات وصلت إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب الذي يعد رمز وأسطورة الفريق.

نتائج النادي الأهلي بعد الهزيمة من أورلاندو

وخاض المارد الأحمر عقب الهزيمة، من فريق أورلاندو بايرتس، يوم 18 يناير الماضي، 4 مباريات في مختلف البطولات حتى الآن، حقق الفوز في مباراتين وحضر التعادل في لقائين.

وتمكن الفريق، في تحقيق الفوز على حساب كلاً من، فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تمكن من الفوز على حساب فريق بتروجيت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في تلك الفترة مع كلاً من، بيراميدز بنتيجة هدفين لكل فريق ومع فريق فاركو بنتيجة هدف واحد لكلاً منهما.

صفقات تصحيح المسار ومصالحة الجماهير

وحالة الغضب الكبير التي انتابت جماهير المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، خاصة مع مرور الكثير من الوقت، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية والتي انتهت أمس السبت، دون أن يبرم المارد الأحمر أي صفقات، جعلت مجلس إدارة النادي يتحرك بشكل سريع وقوي، لعقد صفقات تساعد الفريق على في الفترة المقبلة بشكل كبير لاستعادة مستواه، خاصة في ظل تراجع النتائج في ذلك الوقت.

وقام الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بإبرام 5 صفقات، مما لاقى استحسان الكثير من الجماهير، أمتص حالة الغضب الكبيرة، التي كانوا يشعرون بها، حيث قام مجلس إدارة النادي، بإعلان التعاقد مع مصطفى العش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من فريق زد.

وبخلاف العش ضم الأهلي كلاً من، اللاعب السلوفيني نيجيك جراديشار لمدة 4 سنوات ونصف، بجانب التعاقد مع أحمد رضا قاكًا من بتروجيت لمدة 4 سنوات ونصف أيضًان بالإضافة إلى التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق الريان القطري.

كما أعلن المارد الأحمر، تعاقده مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، لمدة 5 سنوات قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي، مقابل مليون 600 ألف يورو، لكنه سينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة وأنه يقضي الموسم الحالي معارا من فريق طرابزون سبور التركي إلى فريق الريان القطري لمدة موسم واحد.

وبخلاف تعاقد الأهلي مع لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه قام أضاف لاعب آخر إلى قائمة الفريق الرسمية في الموسم الحالي، حيث قرر مجلس إدارة الفريق قيد علي معلول في القائمة، ليكمل الموسم بشكل طبيعي مع المارد الأحمر، وهو ما أسعد الملايين من الجماهير الحمراء، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية حول رحيل اللاعب عن الفريق، بسبب عدم رغبة المدير الفني في قيده بقائمة الفريق.

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