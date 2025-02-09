"نوايا سيئة".. تعليق قوي من وكيل كولر على تصريحات خالد الجوادي

كتب - يوسف محمد:

أعرب دينو لامبارتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من التصريحات التي خرج بها مترجم الفريق السابق خالد الجوادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الوكالة الرسمية، التي تدير أعمال المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، بيانًا رسميًا على لسان وكيل أعمال المدرب.

بيان الوكالة الرسمية لكولر

وأكد لامبارتي: "استيائه الشديد من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المترجم السابق خالد الجوادي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في هذا الوقت بالذات".

وأضاف: "على أن مثل هذا السلوك يعكس بوضوح نوايا الجوادي السيئة، لو كان الجوادي يهتم بمصالح الأهلي بصدق لما كتب كلمات منفصلة تماما عن الواقع والحقيقة بدلاً من ذلك، يحاول خلق فجوة بين إدارة النادي ومارسيل كولر، فجوة غير موجودة".

وتابع: "من الطبيعي أن تحدث اختلافات في الرأي عند مناقشة الأمور التقنية بين المختصين، ومع ذلك، فإن المترجم ليس بالتأكيد أحد هؤلاء المتخصصين، دور الجوادي في الكادر التدريبي كان واضحًا ومقتصرًا على الترجمة من المفارقة أن الجوادي الذي يحاول الآن تقويض سمعة كولر، اعتاد أن يثني على قدراته وتفانيه بلا نهاية".

وواصل:"مع مرور الوقت اتضحت نوايا الجوادي الحقيقية، محاولاته المستمرة لخلق صراعات بين كولر وإدارة النادي، طموحاته في اكتساب بعض الصلاحيات التي تخص مدير الفريق، علاقاته المتنامية مع مختلف الشخصيات الإعلامية، مما أدى إلى تسريبات لأخبار الفريق الداخلية واجتماعات لجنة التخطيط، جعل من الضروري أن ينفصل النادي معه، كان القرار الصائب لأن مثل هذا السلوك ليس له مكان في بيئة مهنية".

واختتم: "أدعو جماهير الأهلي المخلصين دائماً الأكثر شغفاً بمصلحة النادي بعدم الاهتمام بأفراد مثل الجوادي، هدفه الوحيد هو إضعاف الثقة بين كولر والجماهير، ومع ذلك هذا لن يحدث أبدا، يحترم مارسيل كولر إدارة النادي، يعرف القيمة الكبيرة لجماهير الأهلي، يراهن دائمًا على دعمهم وحتى الآن يفوز دائمًا بهذا الرهان".

تصريحات خالد الجوادي عن كولر

وكتب الجوادي أمس: "في البداية اتفق مع حضرتك في كل كلمة وأرجو انتباه القراء لتعبير "سبب رئيسي و ليس سبب وحيد" حتى لا تذهب العقول إلى طرق خاطئة، ربما أني أكثر من اقتربت من الرجل و من الأحداث في تلك الفترة أعتقد أن شهادتي تلك دليل، لا أوضح على صحة كلام حضرتك هنا، أنا شاهد أن الخطأ لم يكن في أغلب الأحوال المذكورة والتي تخص هذا الموضوع تحديدًا خطأ الإدارة على الإطلاق و تم ظلم الإدارة في كثير من المواضيع ظلما بينا".

وأكمل: "بالتأكيد يمنعني التزام أخلاقي بالحديث في التفاصيل والأسماء، أرى خطأ الإدارة الوحيد هنا هو إعطاء صلاحيات غير محدودة للمدير الفني، أرى أنه من الأفضل حين التعاقد مع أي مدير فني توضيح حدوده في عملية انتقاء اللاعبين، هي تحديد المراكز المطلوبة فقط، أن يكون رأيه استشاريا في حالة الحيرة بين لاعبين مثلا، وأن يتم تحديد هذا الإطار مع المدير الفني قبل التعاقد معه مما ينهي الكثير من المشاكل واللغط، سوء استخدام السلطة وسوء استخدام المنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحفية".

وأردف: "وهذا بالتأكيد بالتوازي مع هيكلة وتأسيس فريق اسكاوتنج عالي الامكانيات، المشكلة أيضا أن تلك السلطة المطلقة بدأت تتحول الى عند، تحطيم لاعبين لمجرد أنهم أتوا عن غير رغبته، لقد أضاعت علينا السلطة المطلقة للمدير الفني لاعبين عرضتها الإدارة لو عرفها الجمهور لما وجد المدير الفني الدعم الحاصل عليه اليوم، لقد تحملت الإدارة الكثير من الظلم في هذا الملف من أجل حماية المدير الفني قولا واحدا".

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