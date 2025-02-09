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نقل نجل مؤمن زكريا إلى المستشفى

11:09 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مؤمن زكريا
  • عرض 18 صورة
    نجل مؤمن زكريا
  • عرض 18 صورة
    مؤمن زكريا
  • عرض 18 صورة
    مؤمن زكريا المدرب المساعد لسموحة
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    مؤمن زكريا والخطيب
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    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله (5)
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    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله
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    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله (6)
  • عرض 18 صورة
    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله
  • عرض 18 صورة
    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله
  • عرض 18 صورة
    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله (10)
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    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله
  • عرض 18 صورة
    احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله
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  • عرض 18 صورة
    مؤمن زكريا
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كتب - يوسف محمد:

تعرض مالك مؤمن زكريا، نجل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا لأزمة صحية في الساعات الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لنجله مالك داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

مرض مؤمن زكريا

ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من بين كل 2 مليون شخص، مما اضطره للابتعاد عن كرة القدم بشكل نهائي منذ عام 2019.

ومعروف أنه مرض سريع الانتشار في جسم الإنسان، يؤثر على جميع حواس الفرد، حتى أنه قد يفقد المريض القدرة على النطق.

أرقام زكريا مع النادي الأهلي

وانضم صاحب ال 36 عامًا، إلى النادي الأهلي في يناير عام 2015، واستمر في صفوف الفريق 4 سنوات، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2019، بسبب إصابته بمرض نادر.

وخاض زكريا مع الأهلي 141 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 40 هدف وتقديم 21 تمريرة حاسمة، بجانب تحقيق العديد من الألقاب، حيث توج مع الفريق بـ 7 ألقاب، بواقع 4 ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقبين لبطولة كأس السوبر المصري ولقب وحيد لبطولة كأس مصر.

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مالك مؤمن زكريا نقل نجل مؤمن زكريا إلى المستشفى مؤمن زكريا على انستجرام مؤمن زكريا
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