كتبت-هند عواد:

بات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة الأولى مع القلعة الحمراء في مباراة غزل المحلة يوم 11 فبراير الحالي، إذ أنه شارك في التدريبات الجماعية للفريق، عقب تعافيه من الإصابة وإنهاء برنامجه التأهيلي.

وكانت صفقة انتقال أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق إلى الغريم التقليدي الأهلي، الأبرز خلال الشهر الماضي.

اجتماع خاص بين الخطيب ومرتجي

بدأت فكرة ضم أشرف بن شرقي إلى الأهلي، يوم 21 يناير، عندما عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق، اجتماعًا خاصًا بفرع النادي، وفقا لما أعلنته قناة الأهلي.

بعدها تواصل خالد مرتجي مع وكيل أشرف بن شرقي، واتفقا على كافة البنود والتفاصيل، وكان الأمر يتوقف على فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه الريان القطري.

الريان يفسخ تعاقده مع أشرف بن شرقي

صباح يوم الأربعاء 29 يناير الماضي، أعلن نادي الريان القطري في بيان رسمي، فسخ تعاقده مع أشرف بن شرقي، بالاتفاق بين الثنائي، وبعد دفع اللاعب للشرط الجزائي.

وبعد ساعات، وصل اللاعب مطار القاهرة، لإنهاء كافة الإجراء الخاصة بانتقاله إلى الأهلي، وبالفعل خضع إلى الكشف الطبي ومن ثم إلى جلسة تصوير، وفي اليوم التالي عاد إلى قطر لجمع أغراضه قبل العودة من جديد إلى القاهرة.

إعلان الصفقة بمقطع فيديو مثير للجدل

في الثامنة مساء يوم 30 يناير، أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

وأثار مقطع الفيديو الخاص بإعلان صفقة المغربي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمن بعض الرسائل الغامضة، بداية من ظهور سور نادي الزمالك النهري، حتى قص قطعة قماش بيضاء واستبدلاها باللون الأحمر.