اجتماع سري مع الخطيب وسور الزمالك.. كواليس صفقة انتقال أشرف بن شرقي إلى

كتب ـ محمد خيري:

نجح النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضم المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر.

صفقة بنشرقي

الأهلي ضم أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف، عقب فسخ عقده مع نادي الريان القطري، ودفع الشرط الجزائي.

وتعد صفقة أشرف بن شرقي، ليست قوية فقط على المستوى الفني للنادي الأهلي، ولكن تأثيرها كان أيضاً إيجابي من الناحية المعنوية جماهيريًا.

التأثير الإيجابي لصفقة بن شرقي

وبمجرد إعلان النادي الأهلي التعاقد مع أشرف بن شرقي، تسبب هذا الأمر، أزمات داخل نادي الزمالك، على المستوى الجماهيري، حيث هاجمت الجماهير البيضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وعلى العكس المردود الإيجابي الذي ظهر على الجمهور الأحمر من الصفقة.

بن شرقي، بعد أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا في نادي الزمالك، حيث أحرز رفقة الأبيض 42 هدفاً، وهو من الهدافين الأجانب التاريخيين للفارس الأبيض، علاوة على تحقيقه العديد من البطولات رفقة الأبيض منها الدوري والكأس والسوبر المصري والأفريقي.

وعلى المستوى الفني، اكتسب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، تعويض مميز بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، حيث يجيد المغربي بن شرقي في مركز الجناح الأيسر بشكل مميز وهو ما يفتقده النادي الأهلي.

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية

وهو التأثير الذي دفع كذلك مجلس إدارة نادي الزمالك لتكثيف عمله خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة لمصالحة جماهيره وتدعيم صفوفه فأبرم 4 صفقات صيفية وهي: المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من نهضة الزمامرة المغربي، فيما أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي عن انتقال جناحه الأيسر الشاب أحمد الجفالي لصفوف الزمالك بجانب محمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة.