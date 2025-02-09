كيف أنقذ قرار كاف واتحاد الكرة الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية 2025؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

الزمالك استهل شهر فبراير الجاري بإعلان أولى صفقاته بالانتقالات الشتوية بعد مرور يومين من الشهر بالتعاقد مع لاعب خط وسط فريق فاركو محمود جهاد ثم كشف بعد ساعات قليلة عن التعاقد مع مدافع الجونة أحمد حسام.

الزمالك أعلن في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية بمصر ـ يوم أمس السبت 8 فبراير ـ التعاقد مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من نهضة الزمامرة المغربي، فيما أعلن نادي الاتحاد المنستيري التونسي عن انتقال جناحه الأيسر الشاب أحمد الجفالي لصفوف الزمالك الذي لم يكن ليعلن عن تعزيز صفوفه بهذه الصفقات لولا قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد الكرة المصري.

موعد غلق باب القيد الأفريقي والمحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي والمحلي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، كما سبق وتم مده من قِبل الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوم 8 من الشهر ذاته بعدما كان آخر معاد لهما يوم 31 يناير.

الزمالك كان ربما سيحسم صفقات قبل موعد غلق باب القيد إذا كان يوم 31 يناير ـ كما جرت العادة ـ ولكن ليس بالأريحية والتنوع الحالي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالزمالك لمصراوي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن مسؤولي الزمالك كانوا يكثفون من اتصالاتهم خلال الأيام الأخيرة من شهر يناير لحسم أكثر من صفقة لقيدها أفريقيا بغض النظر عن استمرار القيد المحلي حتى يوم 8 فبراير ولكن مد القيد الأفريقي جعل الزمالك يتأنى في اختيارته وحسمه للصفقات.

صفقات كانت قريبة من الزمالك ولكن فشلت

وارتبط أكثر من اسم محلي وأجنبي بوجود مفاوضات من قِبل مسؤولي نادي القلعة البيضاء لضمه كما خرج وصرح رؤساء أندية عربية بمفاوضات الزمالك معهم لحسم ضم صفقات من أنديتهم.

صفقة عادل بولبينه

أمين العبدي المدير الرياضي لنادي بارادو الجزائري، كشف عن تقدم نادي الزمالك بثلاثة عروض خلال الفترة الحالية لحسم التعاقد مع نجمهم صاحب الـ 21 عاماً، عادل بولبينه.

مسؤول نادي بارادو، أوضح في تصريحات بوقت سابق لقناة أون تايم سبورتس، أن الزمالك يريد ضم لاعبهم ـ الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر ـ بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة وفي النهاية لم يتم التوصل لاتفاق.

صفقة دالا

خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، كشف عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع المهاجم الأنجولي جيلسون دالا؛ إذ قال في تصريحات لقناة المحور:"الزمالك يريد ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من دون مقابل، ولا يوجد شيء من دون مقابل هذا الوقت، إلا الكابتن محمود الخطيب ـ رئيس النادي الأهلي ـ هو الوحيد الذي إذا أراد اللاعب ببلاش سنوافق فوراً".

هذا بجانب الكثير من الاسماء التي ارتبط اسم الزمالك بها مثل ثلاثي نادي زد مصطفى زيكو وعبدالرحمن البانوبي ومحمد إسماعيل بالإضافة إلى صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمامرة المغربي وغيرهم من اللاعبين.