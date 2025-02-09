كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد شهر يناير المنصرم عدة أزمات على هامش منافسات النسخة الجارية من الدوري المصري متنوعة سواء على مستوى التحكيم أو اللاعبين وكذلك الأندية.

فيديو الحكم محمد العتباني وسامي الشيشيني

مقطع الفيديو الذي سُربّ للحكم محمد العتباني وسامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي على هامش مباراة بترول أسيوط بدورالـ 32 من بطولة كأس مصر أثار جدلًا كبيرًا.

الحكم محمد العتباني ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يقول لسامي الشيشيني إذا كان هناك لعبة غير واضحة فسيحتسبها لصالح فريقه البنك الأهلي وهو ما أثار جدلاً دفع لجنة الحكام باتحاد الكرة لإيقاف الحكم محمد العتباني.

مشاركة جراديشار مع الأهلي أمام بيراميدز

مباراة بيراميدز والأهلي شهدت الظهور الأول للمحترف السلوفيني بصفوف الأهلي نييتس جراديشار الذي استهله المهاجم صاحب الـ 22عاماً بتسجيل هدفًا باللقاء الذي انتهى بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

ولكن لم تمر الأمور هادئة عقب المباراة؛ إذ أوضح مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، عبر تصريحات خاصة لمصراوي إرسالهم استفسارًا إلى اتحاد الكرة بشأن قانونية مشاركة المهاجم الجديد للأهلي جراديشار.

وعلل المصدر ذاته استفسارهم بقوله:"نسأل عن كيفية مشاركة جراديشار، وإصدار (كارنيه) رسمي يسمح له بالمشاركة في المباريات، رغم أنه كان مسجلًا على نظام الانتقالات الدولي (TMS) لصالح ناديه السابق حتى بعد المباراة".

وردّ مصدر باتحاد الكرة، عبر تصريحات خاصة لمصراوي حينها بالإشارة إلى أن بطاقة جراديشار الدولية قد وصلت يوم الجمعة الموافق 24 يناير ثم قام مسؤولو النادي الأهلي يوم الأحد 26 ـ موعد مباراتهم أمام بيراميدز ـ بدفع الرسوم والنسبة المقرر بعقد اللاعب ثم تسلموا البطاقة الخاصة به ومن ثمّ فمشاركته صحيحة.

بيان الزمالك ضد الأخطاء التحكيمية

ولم يكن لينتهي شهر يناير بدون أزمة جديدة؛ إذ أصدر نادي الزمالك بياناً رسميًا، ينتقد ما وصفه بالأخطاء التحكيمية بمباريات النسخة الجارية من بطولة الدوري، زاعمًا أنها تؤثر على نتائج المباريات.

بيان نادي الزمالك تضمن عبارات:" الأخطاء التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتائج تلك المباريات، لتؤكد على استمرار المستوى المتدني لمنظومة التحكيم منذ بداية الموسم.. ما يحدث من تكرار للأخطاء يؤكد عدم متابعة المسؤولين عن المسابقين للمباريات.. ما يحدث من أخطاء فجة أمر مقصود لإبعاد الزمالك عن المنافسة".

وكذلك:"الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري رأت العديد من الأندية أنها متعمدة لصالح نادي واحد حصل على العديد من النقاط غير المستحقة نتيجة لتلك الأخطاء التي يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشية من محاسبة، وهو ما يقتل المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وبالطبع يقلل من قيمة المسابقة الأكبر والأقدم في المنطقة" ـ حسب نص اليبان.