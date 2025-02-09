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أسباب رحيل 5 نجوم من الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتوية 2025

09:45 م الأحد 09 فبراير 2025
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    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
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    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
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    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
  • عرض 21 صورة
    زياد كمال، لاعب وسط الزمالك
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    بيرسي تاو بقميص صندوانز الجنوب إفريقي
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    بيرسي تاو أمام جمل مع صديقه في برايتون
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    بيرسي تاو في شوارع القاهرة
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    بيرسي تاو في مصر
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    يوسف أيمن
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    يوسف أيمن لاعب الأهلي
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    يوسف أيمن من داخل صالة الألعاب الرياضية
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    خالد عبدالفتاح يودع يوسف أيمن
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    موعد وصول عمر فرج لاعب الزمالك إلى القاهرة
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    عمر فرج يحتفل بهدف الزمالك الثاني
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    كهربا امام عاشور 7_7
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    كهربا امام عاشور 5_5
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    كهربا امام عاشور 6_6
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    كهربا وامام عاشور
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    إمام عاشور ومحمود كهربا
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كتب ـ محمد عبدالهادي:

تسعى الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية لتعزيز صفوفها بصفقات لمساعدة فريقها خلال الموسم الكروي ولكن هذه الفترات في الوقت ذاته قد تشهد رحيل بعض اللاعبين عن الأندية.

وهو ماحدث بفترة الانتقالات الشتوية الجارية في الدوري المصري بالنسبة لقطبي المسابقة الأهلي والزمالك؛ إذ رحلّ عن صفوفهما عدد من اللاعبين في ظل تحركاتهما لتدعيم صفوفهما بأكثر من صفقة.

لاعبون رحلوا عن الأهلي بالانتقالات الشتوية 2025

يوسف أيمن

يوسف أيمن لم يكن بخيارات الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة، مارسيل كولر؛ إذا لم يكن المدرب السويسري يعتمد على المدافع القطري ذو الأصول المصرية بعدما تم ضمه من نادي الدحيل القطري بالانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة.

وقرر النادي الأهلي قطع استعارته للاعب صاحب الـ 25 عاماً ومن ثمّ عودته لصفوف نادي الدحيل، بعدما شارك مع الفريق بمباراتين بواقع 33 دقيقة في بطولة السوبر المصري و45 دقيقة ببطولة الدوري.

بيرسي تاو

بيرسي تاو، رحل عن صفوف الأهلي كذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية؛ إذ تم بيع المتبقي في عقد اللاعب الجنوب أفريقي لنادي قطر القطري ضمن محاولات القلعة الحمراء لإفساح المجال لضم لاعب أجنبي آخر بدلاً منه بفترة الانتقالات ذاتها.

بيرسي تاو قد انضم لصفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 21/22 قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي؛ إذ شارك مع الأهلي بـ 126 مباراة سجل خلالها 30هدفًا وصنع 14 لزملائه.

كهربا

محمود عبد المنعم كهربا رحل كذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لصفوف نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2024/25.

كهربا كان قد انضم لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع نادي ديبورتيفو ألافيس البرتغالي؛ إذ شارك بقميص القلعة الحمراء بـ 144 مباراة سجل خلالها 48 هدفاً وصنع 22 هدفًا.

لاعبون رحلوا عن الزمالك بالانتقالات الشتوية 2025

زياد كمال

زياد كمال لم يكن بخيارات الأجهزة الفنية التي تولت تدريب فريق الزمالك؛ إذ لم يكن يعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز أو السويسري الحالي كريستيان جروس بعدما تم ضمه في موسم 23/24 قادماً من صفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم.

الزمالك قرر إنهاء إعارة زياد كمال بالانتقالات الشتوية الجارية ليعود إلى نادي إنبي بعدما ارتدى قميص القلعة البيضاء بـ 20 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها لاعب خط الوسط أي هدف.

عمر فرج

عمر فرج رحل عن صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لنادي ديجرفورس السويدي بعدما لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق منذ انضمامه خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي أيك السويدي.

المهاجم الذي ارتدى قمصان منتخب السويد قبل قراره بتمثيل منتخب فلسطين شارك مع الزمالك بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفاً.

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