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ساخر أم رسمي؟.. مصدر يكشف حقيقة عرض بتروجيت لضم مبابي

09:37 م الأحد 09 فبراير 2025
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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كتب - محمد القرش:

تداول خطاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يفيد بتقدم نادي بتروجيت المصري عرضا رسميا لنادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وحرص "مصراوي" على الاستعلام عن المعلومة من مصدر داخل النادي البترولي.

وقال مصدر داخل نادي بتروجيت في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس صحيحا، وما هو إلا "عبث".

وجاء نص الخطاب "المتداول" عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالتالي:

- نادي بتروجيت الرياضي - مصر

- الموضوع: خطاب اهتمام - لاعب كرة القدم المحترف السيد كيليان مبابي

- إلى: السيد فلورنتينو بيريز نادي ريال مدريد، إسبانيا

- نيابة عن نادي بتروجت الرياضي بمصر نرسل لكم تحياتنا الصادقة ونتطلع إلى التعاون مع ناديكم الموقر.

- وفي هذا الصدد، نود أن نعرب عن اهتمامنا بالحصول على خدمات لاعبكم المتعاقد معه حاليًا، السيد كيليان مبابي، فرنسا، بشكل دائم ليكون جزءًا من فريقنا اعتبارًا من يناير 2025، ونحن على استعداد لتقديم مبلغ 12 مليون جنيه مصري (اثنا عشر مليون جنيه مصري) كرسوم انتقال نهائية للاعب، يتم دفعها على 12 قسطًا، بالإضافة إلى ذلك، نحن على استعداد لتقديم 250 جنيهًا مصريًا (مائتي جنيه مصري) كمزايا وامتيازات.

- تعتبر رسالة الاهتمام هذه صالحة لمدة 24 ساعة من تاريخها، نتطلع إلى سماع رأيك قريبًا.

خطاب متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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