كتب - يوسف محمد:

وصل عصر اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، لاعب الزمالك الجديد أحمد الجفالي، الذي انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادمًا من فريق الاتحاد المنستيري التونسي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وكان مصدر كشف لمصراوي في تصريحات سابق، أن اللاعب وقع على عقود انضمامه إلى الفارس الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي مقابل 500 ألف دولار.

تاريخ اللاعبين التوانسة مع الزمالك

وأصبح الجفالي سابع لاعب تونسي ينضم إلى صفوف الفارس الأبيض، حيث سبقه 6 لاعبين من قبل، هم "يامن بن ذكري، وسام العابدي، فرجاني ساسي، حمدي النقاز، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري".

يامن بن ذكري يوليو 2006

وانضم يامن بن ذكري إلى نادي الزمالك، في يوليو 2006 قادمًا من الأفريقي التونسي، في صفقة انتقال حر، واستمر رفقة الفارس الأبيض في موسمين، شارك مع الفريق في 17 مباراة، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وسام العابدي يناير 2007

وكانت فترة الانتقالات الشتوية في عام 2007، شاهدة على انضمام تونسي آخر إلى صفوف الفارس الأبيض، هو وسام العابدي، الذي انضم إلى الفريق قادمًا من الصفاقسي التونسي مقابل مبلغ مالي 350 ألف يورو.

واستمر اللاعب التونسي في صفوف الفارس الأبيض لمدة موسمين، شارك خلالهم في 24 مباراة فقط، واكتفى بتسجيل هدف وصناعة مثله قبل أن يرحل في يناير 2009 إلى الترجي التونسي.

حمدي النقاز يناير 2018

وغاب الفارس الأبيض عن ضم لاعبين توانسة، لمدة تقترب من 10 سنوات، حتى قام بضم اللاعب التونسي الثالث في تاريخ النادي في عام 2018، حينما تعاقد مع اللاعب حمدي النقاز، قادمًا من فريق النجم الساحلي التونسي، في صفقة انتقال حر.

ولعب النقاز في صفوف الفارس الأبيض لمدة ثلاثة مواسم، شارك خلالهم في 63 مباراة، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم 9 تمريرات حاسمة، قبل أن يرحل عن الفريق في أكتوبر 2021 متجهًا إلى أهلي جدة السعودي.

وحقق اللاعب التونسي مع الفريق، 3 بطولات بواقع لقبين كأس مصر ولقب وحيد لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرجاني ساسي يوليو 2018

وتعد صفقة انضمام التونسي فرجاني ساسي، إلى نادي الزمالك في عام 2018، قادمًا من فريق النصر السعودي في صفقة انتقال حر، واحدة من أبرز وأهم صفقات اللاعبين التوانسة الذين انضموا إلى القلعة البيضاء، نظرًا للمستوى الكبير والمميز الذي يتمتع به نجم الوسط التونسي.

وشارك لاعب الوسط التونسي رفقة الفارس الأبيض طوال مشواره مع الفريق، في 102 مباراة ساهم خلالهم في 33 هدف، بواقع تسجيل 16 هدف وتقديم 17 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى تحقيق 6 ألقاب رفقة الفريق، قبل أن يرحل في يوليو 2021 إلى فريق الدحيل القطري.

حمزة المثلوثي 2020

وأبرم الزمالك، في أكتوبر 202 واحدة من أقوى صفقات اللاعبين التوانسة بالفريق، حينما أعلن التعاقد مع حمزة المثلوثي، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر.

وخاص المثلوثي رفقة الفارس الأبيض حتى الأن 152 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى التتويج مع الفريق بأربع بطولات مختلفة.

وفي المقابل، انضم مواطنه سيف الدين الجزيري، إلى صفوف الفريق بداية من يناير 2021، قادمًا من فريق المقاولون العرب، شارك مع الفريق حتى الآن في 146 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدف وتقديم 19 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى تحقيقه 5 ألقاب مع الفريق حتى الأن.

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