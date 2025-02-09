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كتب ـ محمد الميموني:

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي التدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ضمن برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات ‏التخصصية والخططية التي أشرف عليها مارسيل كولر المدير الفني.‏

وأدى حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون، الذي حرص على تخصيص فقرات كاملة للتعامل مع مختلف المواقف ‏خلال المباريات.‏

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويواجه الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء، حيث ينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة فقط.

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