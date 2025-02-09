زيزو حارس مرمى في تدريبات الزمالك (صور)

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كتب - محمد القرش:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وظهر جناح الفريق، أحمد مصطفى زيزو، في المران مرتديا قفازا ويؤدي تدريبات حراس المرمى بتركيز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صور لزيزو، وعلق: "يُجيد اللعب في أي مركز".

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض منافسه فاركو يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر بيراميدز.

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