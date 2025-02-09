كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة، بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل خاص اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وتضم قائمة المارد الأحمر في الموسم الحالي، خمسة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم وهم: "محمد الشناوي، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وحمزة علاء".

تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد عقود لاعبيه

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الثنائي محمد الشناوي ورامي ربيعة، اقتربا من تجديد عقودهما مع الفريق، بينما لم يتوصل الفريق إلى اتفاق معه المدافع ياسر إبراهيم على تجديد عقده، بسبب خلافات مادية بين الطرفين".

وأضاف: "ليس هناك أي جديد بخصوص أكرم توفيق وحتى الأن اللاعب سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، بينما لم يتم فتح ملف تجديد التعاقد مع حارس المرمى حمزة علاء".

وتابع: "تجديد عقد علي معلول يرتبط بمستوى اللاعب مع الفريق حتى نهاية الموسم، سيتم على إثرها تحديد موقف الفريق من شراء يحيى عطية الله بشكل نهائي أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الأن لم يتم بدأ المفاوضات مع الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد".

صفقات الأهلي الجديدة

وعقد النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، العديد من الصفقات والتي وصل عددها إلى 5 صفقات، سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

وأبرم المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 4 صفقات بيع نهائي، هم: "أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، الذي سينضم إلى الفريق بنهاية الموسم، السلوفيني نيجيك جراديشار، أحمد رضا من بتروجيت".

كما تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب مصطفى العش، قادمًا من صفوف فريق زد، حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

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