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"شطب وغرامات كبيرة".. مشاجرة بالأيدي في إحدى مباريات كأس مصر لليد

07:50 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بيان اتحاد اليد
  • عرض 8 صورة
    مشاجرة في مبارة كرة يد
  • عرض 8 صورة
    مشاجرة في مبارة كرة يد
  • عرض 8 صورة
    مشاجرة في مبارة كرة يد
  • عرض 8 صورة
    مشاجرة في مبارة كرة يد
  • عرض 8 صورة
    مشاجرة في مبارة كرة يد
  • عرض 8 صورة
    بيان اتحاد اليد
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة غزل المحلة والترسانة، في دور الـ 64 ببطولة الجمهورية لكرة اليد مواليد 2008، واقعة غريبة بعد تعدي لاعبي الفريقين على بعض خلال المباراة، في حادثة غير معتادة في الرياضة المصرية بشكل كبير.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار قوي بالأيدي وأعمال عنف شديدة بينهما، في مشهد غير متوقع.

وقام الاتحاد المصري لكرة اليد، بإصدارة العديد من العقوبات بسبب الواقعة، وصلت إلى شطب أحد اللاعبين بسبب الواقعة.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة اليد، شطب نتائج الفريقين، إيقاف عدد من لاعبي الفريقين لمدة عام ميلادي كامل مع غرامة مالية 10 آلاف جنيه.

وجاءت أسماء اللاعبين الذي تم توقيع العقوبة عليهم كالتالي:

لاعبي فريق غزل المحلة، هم: "محمد السيد حافظ، مصطفى أحمد محمد، جمال أحمد أحمد، يزيد هاني محمد، زياد شوقي عبد الحفيظ ويوسف محمد محمود".

وفي المقابل جاء أسماء لاعبي الترسانة كالتالي: "مهند طارق حسن، نزار علاء الدين، عمر وليد محمد، يوسف محمد إبراهيم، أحمد طاهر كمال، إبراهيم سمير محمد، محمد شريف رمضان ومحمد عادل حسين.

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