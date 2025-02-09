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"قبل مواجهة الأهلي".. غزل المحلة يعلن تعيين لاعب الزمالك السابق في الجهاز الفني للفريق

06:40 م الأحد 09 فبراير 2025
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    محمد عبد المنصف
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    محمد عبد المنصف
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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، تعيين حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد عبد المنصف، مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف الحساب الرسمي لفريق غزل المحلة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توقيع عبد المنصف تدريب حراس المرمى للفريق في حضور وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام ووائل شكر نائب المدير التنفيذي.

وكان فريق غزل المحلة أعلن منذ عدة أيام، تعيين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لشوقي غريب المدير الفني السابق للفريق.

ويذكر أن غزل المحلة يستعد لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري المصري.

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