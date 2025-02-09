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وصول صفقة الزمالك الشتوية الرابعة للقاهرة.. تفاصيل

05:48 م الأحد 09 فبراير 2025
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كتب - مراسل مصراي:

وصل لاعب الزمالك الجديد، أحمد الجفالي، القاهرة عصر اليوم الأحد استعدادا للانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وقال مصدر "لمصراوي" إن مسؤولو قرروا قيد التونسي أحمد الجفالي جناح فريق الاتحاد المنستيري التونسي بالقائمة المحلية للأبيض بعد حسم صفقة انتقاله للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم ونصف، مقابل 500 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن الفارس الأبيض يسدد مبلغ 200 ألف دولار في الفترة الحالية لناديه، على أن يتم سداد 300 ألف دولار في شهر مايو المقبل.

وأردف المصدر أن العقد يتضمن بند بأحقية نادي الاتحاد المنستيري في الحصول على 20% من نسبة إعادة البيع.

واختتم المصدر أن اللاعب سيخضع لجلسة تصوير والكشف الطبي قبل أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة.

يُذكر ان الزمالك أعلن التعاقد مع كل من، محمود جهاد لاعب فاركو، أحمد حسام لاعب الجونة، صلاح الدين مصدق لاعب نهضة الزمامرة المغربي.

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