كتب- محمد عبدالهادي:

علق عامر العمايرة خبير اللوائح والقوانين الرياضية، على الأزمة الأخيرة للاعب البولندي كونراد ميشالاك مع نادي الزمالك بعد اتجاهه لفسخ التعاقد مع طرف واحد.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:" في البداية أود أن أوضح أن اللاعب لا يمكنه فسخ تعاقده من طرف واحد كخطوة أولى، بل يقوم بتقديم خطاب أو إنذار للنادي وتكون مدته 15 يومًا، وهو ما قام به لاعب الزمالك".

وتابع: "إذا كان خطاب ميشالاك بتاريخ اليوم، فسيكون أمام مجلس إدارة الزمالك مهلة حتى 15 يومًا لتسوية الأمور ويمكنه إنقاذ الموقف، لأنه في اليوم الـ16 سيكون من حق اللاعب الاتجاه للفيفا والفسخ من طرف واحد".

وأردف: "أما لو الخطاب كان بتاريخ سابق وتجاوز الـ15 يومًا دون تسوية مستحقاته التي ذكرها في خطابه، فبالتالي اللاعب أتبع الخطوات القانونية وفي حالة رحيله اليوم لن يكون اخترق القانون".

وأكمل عامر العمايرة تصريحاته :" حتى يكون الخطاب سليمًا من قبل ميشالاك، لابد أن يكون له مستحقات متأخرة أكثر من شهرين ومهلة 15 يومًا في اليوم السادس عشر يفسخ اللاعب عقده بسبب تأخر مستحقاته".

وأتم:"ميشالاك تحرك قانونيًا بشكل مدروس؛ لأنه لو قام بفسخ تعاقده دون إرسال إنذار، كانت ستوقع عليه عقوبات قوية ولو كان الزمالك من قام بفسخ تعاقده مع ميشالاك، كان سيتكفل براتب اللاعب بالإضافة لمستحقات نادي أحد السعودي، أما في حالة الفسخ من طرف اللاعب سيكون الزمالك مطالب بدفع مستحقات ميشالاك فقط لأنه هو من فسخ العقد".

وكان البولندي ميشالاك قد غاب عن مران الزمالك اليوم وأرسل خطابًا إلى نادي الزمالك عن طريق محاميه، بفسخ العقد من طرفه، بعد انتهاء مهلة الشكوى 15 يومًا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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