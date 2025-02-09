رضا عبدالعال لمصراوي: يجب رحيل جروس وميكالي مرفوض لهذا السبب

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كتب- محمد عبدالهادي:

قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن المدير الفني السويسري لفريق الزمالك كريستيان جروس يجب أن يرحل في أسرع وقت.

وعلل عبد العال في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد وجهة نظره بقوله:"يجب رحيل جروس في أسرع وقت وأتعجب من الانتظار لمباراة القمة أو حتى الهزيمة بفضيحة لاتخاذ قرار رحيله وإذا كان هناك نية لرحيل جروس، لابد من اتخاذ القرار والتعاقد مع مدير فني جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مبكرًا".

وأضاف:"أرى أن الزمالك عليه التعاقد مع مدرب مصري، وأرفض فكرة التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي والشباب السابق".

وعلل رضا عبدالعال رفضه ميكالي : "هو متخصص في تدريب منتخبات في سن معين، وطرح اسمه لتدريب الزمالك فكرة خاطئة، هو ليس متخصص في قيادة فريق كبير بحجم الزمالك يلعب بالدوري وبطولات طويلة النفس".

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري.

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