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رسميا.. مودرن سبورت يضم لاعب الزمالك السابق

04:07 م الأحد 09 فبراير 2025

مودرن سبورت والزمالك في بطولة الدوري

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كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إتمام التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتألق أحمد أيمن منصور والذي يُعد أحد مواهب الناشئين بالزمالك، ولعب بعدها في أندية المصري وبيراميدز.

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