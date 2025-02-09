رضا عبدالعال لمصراوي: صفقة بنشرقي أجبرت الزمالك على التحرك بالميركاتو

"من الملهم إلى أضاع صفقات على الأهلي".. كيف تغيرت العلاقة بين كولر ومترجمه

كتب- محمد عبدالهادي:

قال رضا عبدالعال، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، إنه من الصعب الحكم على صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قبل مشاركتهم بالملعب.

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة ضم 4 لاعبين بواقع ثنائي محلي وهو محمود جهاد لاعب خط الوسط قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام قادماً من صفوف الجونة، بجانب ثنائي أجنبي وهو المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من فريق نهضة الزمامرة و الجناح الأيسر التونسي أحمد الجفالي قادماً من صفوف الاتحاد المنستيري في بلاده.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"من الصعب الحكم على ميركاتو الزمالك بالفشل أو النجاح قبل مشاركة الصفقات في الملعب لأن أغلب الصفقات التي ضمها لا أعرفها، حتى اللاعبين الذين شاركو أمام الإسماعيلي لم يقدموا إضافة قوية".

وتابع: "الزمالك كان يحتاج لتدعيمات أخرى في خط الهجوم ولكن الأزمة المالية كانت عائق بجانب عدم وجود نية من الإدارة للتعاقد مع لاعبين جدد، والدليل أنها تحركت في آخر أسبوع بالميركاتو بعد مد القيد".

وأتم نجم الأهلي والزمالك السابق تصريحاته بقوله: "التحرك في ملف الصفقات أيضًا في الزمالك جاء بسبب الغضب الجماهيري بعد صفقة أشرف بن شرقي للأهلي، هو ما جعل الإدارة تشكل لجنة لعقد الصفقات وتتحرك في آخر أيام الميركاتو والحديث عن المفاوضات مع أكثر من اسم مجرد وسيلة لتهدئة الجماهير من الغضب على الإدارة، ولكن هل نجحت في ضم الأسماء التي فاوضتها؟".

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