كتب- محمد عبدالهادي:

قال سامي الشيشيني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء تحرك ببطء في ملف الانتقالات الشتوية.

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية

الزمالك أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة ضم 4 لاعبين بواقع ثنائي محلي وهو محمود جهاد لاعب خط الوسط قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام قادماً من صفوف الجونة، بجانب ثنائي أجنبي وهو المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من فريق نهضة الزمامرة و الجناح الأيسر التونسي أحمد الجفالي قادماً من صفوف الاتحاد المنستيري في بلاده.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:"من الصعب تقييم صفقات لم أشاهدها وبالتحديد الثنائي الأجنبي المدافع صلاح الدين مصدق وأحمد الجفالي ولكن بالنسبة للاعب محمود جهاد فهو صفقة قوية جدًا وهو لاعب دولي، أحمد حسام أيضًا لاعب جيد، وهو ما شاهدناه في المباراة التي شاركوا فيها أمام الإسماعيلي".

وأضاف لاعب الزمالك الأسبق:"الفريق حاليًا يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ولكن المشكلة تكمن في كثرة الإصابات التي يعاني منها الفريق مثل الونش وعبدالله السعيد وناصر ماهر و المثلوثي و أحمد حمدي وبنتايج، ولو هؤلاء اللاعبين متواجدين فلن يكون هناك مشكله في القائمة بل سيكون لديك قائمة مميزة و يمكنهم المنافسة بقوة على الدوري".

ورد الشيشيني عما إذا كانت التعاقدات مرضية أم لا بقوله:"أعتقد أن الميركاتو مقبول بالنسبة للزمالك لأن التحرك كان في وقت متأخر في الصفقات".

وتابع :"من المفترض أن المفاوضات مع اللاعبين كانت بدأت من قبل شهر يناير، ولكن فوجئنا بأن التحرك بدأ في الأسبوع الأخير، وهو ما ضيق قائمة المفاوضات مع لاعبين محليين وأجانب".

وأختتم:"لكي تضم لاعب أجنبي، لابد من متابعته قبلها بفترة كبيرة، ومن غير المنطقي في أخر أسبوع نضم لاعبين أجانب لأنها متاحة فقط".

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