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القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن المهام الموكلة لمحمد شوقي بعدما أعلن النادي الأهلي كنائب للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، محمد رمضان خلال الفترة المقبلة.

مهام محمد شوقي بالأهلي

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إلى أن شوقي من حقه التدخل لحل أي مشكلة تحدث داخل الفريق سواء بين لاعب وآخر أو بين لاعب ومدرب وكذلك من حقه اتخاذ أي قرار مثل إيقاف أو معاقبة أو خصم للاعب لكن بالتنسيق أولا مع المدير الرياضي.

وأوضح المصدر أن محمد شوقي من حقه الجلوس على مقاعد البدلاء ـ إذا أراد - وهو أمر سيتم تنسيقه فيما بعد مع مسؤولي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر على وجه الخصوص، بالإضافة إلى حضوره اجتماعات لجنة التخطيط مع محمد رمضان وعرض وجهة نظره في كل الأمور التي تخص الفريق الأول.

مسيرة محمد شوقي التدريبية

محمد شوقي اتجه بعد اعتزال الكرة للتدريب؛ إذ عمل كمدرب مساعد بفريق وادي دجلة خلال موسمي 2016/17 و 2017/18 ثم عمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة ما بين موسم 17/18 حتى 21/22.

وجاءت النقلة بمسيرة لاعب خط الوسط الدولي السابق بالتواجد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال موسمي 21/22 و 22/23 ثم عمل بالموسم الماضي 23/24 نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

مسيرة محمد شوقي كلاعب

بداية نائب للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول بالنادي الأهلي حاليًا كانت بناشئين النادي المصري إذ تم تصعيده في موسم 2000/01 لصفوف الفريق الأول قبل أن يرحل بعد بعد 3 مواسم لصفوف الأهلي.

وخاض شوقي في موسم 07/08 تجربة احترافية بنادي ميدلزبره الإنجليزية ومنه لنادي قيصري سبور التركي ثم العودة للأهلي 10/11.

وانتقل اللاعب في موسم 12/13 لصفوف نادي نفط البصرة العراقي ومنه لتجربة بالدوري الإندونيسي في موسم 13/14 عبر بوابة كلنتن ثم اعتزل اللعب بقميص المقاولون في موسم 14/15.

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