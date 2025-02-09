الاستمرار في المنافسة على اللقب بقوة.. تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

كتب- محمد خيري:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد المدير الفني على أهمية المباراة المقبلة وطالب بضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وأكد جروس على ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في لقاء فاركو، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

وفي ختام الجلسة حرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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