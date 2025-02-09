نجم الزمالك السابق: جراديشار غير مقنع حتى الآن مع الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

الكولومبي أوسكار جوليان رويز اقترب من قيادة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماع عقده هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ماسيمو بوساكا.

وأشار مصدر مسؤول باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الأحد إلى أنهم استقروا على تعيين الحكم الكولومبي الدولي السابق بعد مقابلات مع 5 اسماء لاختيار الأفضل من بينها على أن يتم الإعلان الرسمي يوم غد الإثنين.

من هو الكولومبي أوسكار جوليان رويز؟

الكولومبي أوسكار جوليان رويز يعمل محاضراً للحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ إذ كان حكماً دوليًا سابقًا بعدما حصل على الشارة من فيفا في عام 1995 وحتى اعتزاله عام 2011.

الحكم الذي وُلد في نوفمبر 1969 ظهر في العديد من المناسبات الرياضية الكبرى سواء في كأس العالم 2002 و نسختي 2006 و2010.

وكذلك نهائي كوبا أمريكا 1999، وكأس إنتر كونتيننتال 2000، كوبا ميركوسور 2001، كوبا ليبرتادوريس 2002 و2007و2010، وكوبا سودا أمريكا 2006 و2010.

وتم تعيين أوسكار جوليان رويز بعد اعتزاله التحكيم في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

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