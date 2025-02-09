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"بإيموشن ضحك".. شوبير يثير الجدل بشأن توقيع رمضان صبحي للزمالك في جلسة ميدو

12:31 م الأحد 09 فبراير 2025
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    رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (1)
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    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (1)
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    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (2)
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    رمضان صبحي يحتفل بالفوز بكأس مصر (2)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفاوض نادي الزمالك مع رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط اسم رمضان صبحي، بنادي الزمالك، في كل فترة انتقالات، منذ الرحيل عن النادي الأهلي، والانضمام لصفوف فريق بيراميدز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "في شخص بعتلي رسالة على الواتس وقالي على سر، إن ميدو قعد مع رمضان صبحي وخلاه يمضي للزمالك".

وأضاف: "بصيت على الرسالة دي وضحكت وبعتله "إيموشن" ضحك، وبعد كدة قالي هو خلص معاه ولكن من السنة اللي جاية".

واختتم تصريحاته: "طيب طالما من السنة اللي جاية يبقى قعد معاه ليه من دلوقتي أصلا؟.. ومعلوماتي أن رمضان أصلا جدد في بيراميدز".

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الزمالك أحمد شوبير رمضان صبحي أخبار الزمالك ميدو
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