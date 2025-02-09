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"خارج المباراة".. نجم الأهلي السابق: تجدد إصابة أشرف بن شرقي

11:59 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، تجدد إصابة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مرة أخرى خلال تدريبات الأحمر.

ويعاني "بن شرقي" من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، منذ الانضمام لفريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.

قال "فاروق"، خلال برنامجه عبر قناة "ten": "أشرف بن شرقي حاول يجرب التدريبات بالكرة تجددت الإصابة له مرة أخرى، في العضلة الأمامية".

أضاف: "بن شرقي سيكون خارج مباراة غزل المحلة المقبلة بنسبة كبيرة، وسوف يتم تجهيزه لمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر بها يوم 22 فبراير الحالي ببطولة الدوري الممتاز".

وأتم تصريحاته: "بن شرقي يشعر بألم في العضلة الأمامية، لذلك سوف يستكمل العلاج والتدريبات التأهيلية مرة آخرى، وهناك رفض للتسرع في إشراكه من جانب الجهاز الفني لفريق الأهلي".

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