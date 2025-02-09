اتحاد الكرة يستقر على رئيس أجنبي للجنة الحكام

نجم الزمالك السابق: جراديشار غير مقنع حتى الآن مع الأهلي

القاهرة ـ مراسل مصراوي

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على رئيس أجنبي لقيادة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة استقر على تعيين الكولومبي أوسكار جوليان رويز لرئاسة لجنة الحكام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هاني أبو ريدة كان ينتظر الاجتماع مع رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ماسيمو بوساكا للاستقرار على اسم رئيس لجنة الحكام.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اختيار الكولومبي أوسكار جوليان لرئاسة لجنة الحكام جاء بعد إجراء اتحاد الكرة لمقابلات مع 5 اسماء لاختيار الأفضل بينهم على أن يتم الإعلان الرسمي يوم غد الإثنين.

وكان ناديا الزمالك والأهلي قد أصدرا بيانات رسمية خلال الفترة الماضية؛ انتقاداً لمستوى الحكام بالموسم الجاري من الدوري مطالبين اتحاد الكرة بسرعة وفاء ما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.

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