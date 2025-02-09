وكيله يفجر المفاجأة.. ميشالاك حرم الزمالك من الصفقة الأقوى في الميركاتو

كتب- محمد خيري:

كشف عمر ناجي وكيل الإيفواري كاليب زادي سيري، لاعب فويفودينا الصربي، تفاصيل فشل انضمام اللاعب لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "ناجي" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر2: "المفاوضات مع الزمالك بدأت منذ 3 أيام وكانت تسير بخطى ثابتة، وحتى بالأمس السبت الصفقة كانت ستتم".

أضاف: "الصفقة توقفت بسبب كونراد ميشالاك، على الرغم من الاتفاق مع نادي الزمالك على كافة التفاصيل، ومنذ اللحظة الأولى كاليب زادي سيري وافق على الانتقال لنادي الزمالك، وبناء على رغبته أكملنا المفاوضات".

أكمل: "ربما التفاصيل المالية كانت بعيدة بعض الشيء في البداية، لكن بالأمس وصلنا إلى مراحل متقدمة جدًا، لكن الصفقة توقفت في النهاية، وربما تعود المفاوضات في الصيف المقبل، لكن لا يوجد شيء مؤكد".

أوضح: "في النهاية هو اتفاق ودي بين الزمالك واللاعب، على تأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم لأن هناك العديد من المتغيرات، لأنه في بداية الموسم كاليب زادي سيري كان قريب من الانتقال إلى الدوري السعودي".

واختتم تصريحاته: "كنت متأكد من أن زادي سيري سوف يحدث الفارق مع الزمالك، وبالأمس فريقه كان لديه مباراة أمام بارتيزان في الدوري الصربي، لكن المدرب استبعده لأنه يعلم أن تركيزه أصبح منصبًا على الانتقال إلى الزمالك".