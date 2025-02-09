كشف موقع TDG السويسري مفاجأة حول مفاوضات تعاقد الأهلي مع ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري

وذكر أن المدير الرياضي للنادي السويسري رينيه فايلر، يشجع اللاعب كوتيسا على الرحيل والانتقال إلى النادي الأهلي، لكن اللاعب لا يرغب في تلك الخطوة.

سيكون لاعب سيرفيت السويسري حرًا في شهر يونيو المقبل، ويمكنه الانتقال إلى أي نادي آخر.

ولفت تقرير الموقع السويسري، أن كوتيسا لا يهتم أو ينوي الانتقال إلى القاهرة واللعب للنادي الأهلي.

وأشار إلى سيرفيت السويسري يبذل أقصى جهده بأن يقبل اللاعب عرض النادي الأهلي والانتقال إلى مصر، حيث تقدر قيمة العرض 2 مليون دولار تقريبا.

وأوضح، أن اللاعب كان على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت ضد سيون في مساء الثلاثاء الماضي، واقترح فايلر على اللاعب قبول العرض، لكن اللاعب أخبره بأنه لن ينتقل إلى الأهلي.

ويلمح الموقع إلى أنه ربما يتعرض اللاعب لضغوطات أو عواقب لرفضه الرحيل خلال هذه الفترة للاستفادة ماديا بدلا من رحيله في الصيف مجانًا.

وكان سيرفيت السويسري يرغب في الحصول على 3 مليون دولار في حالة بيع اللاعب، لكن العرض الوحيد الأقرب لهذا المبلغ وصل من الأهلي، وفقا للموقع السويسري.

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