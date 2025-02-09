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كيف تسبب تأخر تحرك الزمالك بالانتقالات الشتوية في خسائر مالية؟

07:45 ص الأحد 09 فبراير 2025
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة مع المصري مصطفى محمد
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"أبرمنا الصفقات خلال 10 أيام فقط مما جعل الأمور تكون صعبة".. بهذه الكلمات علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة في الزمالك على تعاقد ناديه مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة.

ورغم حدث ميدو عن ضيق الوقت إلا أن الزمالك كان حظه جيدًا بعد إعلان الاتحاد الأفريقي مد فترة القيد بالانتقالات الشتوية ليكون حتى يوم 28 فبراير الجاري بدلاً من نهاية يناير الماضي.

وتزامن ذلك مع مد فترة القيد المحلي حتى يوم أمس السبت 8 فبراير ما ساعد الزمالك على تنظيم أوراقه وتدعيم صفوفه بـ 4 صفقات.

صفقات الزمالك الشتوية

فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة شهدت ضم القلعة البيضاء لـ 4 لاعبين بواقع ثنائي محلي وهو محمود جهاد لاعب خط الوسط قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام قادماً من صفوف الجونة، بجانب ثنائي أجنبي وهو المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من فريق نهضة الزمامرة و الجناح الأيسر التونسي أحمد الجفالي قادماً من صفوف الاتحاد المنستيري في بلاده.

وأوضح مصدر مسؤول بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أنهم كانوا يرغبون في ضم صفقة لجناح أجنبي ولكن ضيق الوقت والمطالب المالية وعدم التوصل لاتفاق مع المحترف البولندي ميشالاك أدى لعدم إتمامها.

وربما ألمح بيان الاتحاد المنستيري يوم أمس السبت ـ الأخير بالانتقالات الشتوية بمصر ـ الذي يعلن خلاله رحيل لاعبه أحمد الجفالي للزمالك، إلى أن مسؤولي القلعة البيضاء كانوا يريدون إنهاء صفقة الجناح بأي ثمن لتدارك التأخر في الدخول بملف المفاوضات مع اللاعبين.

وجاء بيان النادي التونسي لتهدأة جماهيره الغاضبة من رحيل الجفالي:"اللاعب دخل في الفترة الحرة وكان بإمكانه شراء ما تبقى من عقده بداية من 1 يوليو 2025 كما نؤكد أن عملية التفريط في اللاعب لم تترتب عنها أي تكاليف إضافية للنادي، حيث لم تُدفع أي عمولات لوكيل أعمال اللاعب".

وأوضح النادي أن الصفقة تمت بمقابل 500,000 دولار ـ قرابة 25 مليون جنيه مصري ـ تصرف على دفعتين، دفعة الأولى عند التوقيع ودفعة ثانية يوم 1 مايو 2025، مع احتفاظهم بنسبة %20 من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

وهو ما يعني أن الزمالك كان بإمكانه الحصول على خدمات اللاعب مجاناً بالانتقالات الصيفية المقبلة ولكنه كان يرغب في حسم صفقة جناح أجنبي بأي طريقة.

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