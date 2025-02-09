كم أنفق الأهلي والزمالك خلال الانتقالات الشتوية؟

من التعاقد لإفساد صفقة جديدة.. القصة الكاملة لأزمة مشيالاك في الزمالك

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غلق باب القيد المحلي لفترة الانتقالات الشتوية، في السابعة مساء يوم أمس، واستمرت عملية توثيق العقود ودفع الرسوم، حتى منتصف الليل.

وتعاقد الأهلي والزمالك مع 8 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، كلفت خزينة الناديين ما يقرب من 3 ملايين دولار.

كم أنفق الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية؟

تعاقد الأهلي مع 4 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهم السلوفيني نيجك جراديشار وأحمد رضا والمغربي أشرف بن شرقي، إضافة إلى استعارة مصطفى العش من زد.

وجاءت التفاصيل المالية لصفقات الأهلي كالآتي:

نيجك جراديشار: تعاقد الأهلي معه مقابل مليون و200 ألف دولار.

أحمد رضا: لمدة 4 سنوات ونصف من بتروجيت مقابل 30 مليون جنيه.

أشرف بن شرقي: مقابل موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، إلا أنه سيحصل على 800 ألف دولار في أول 6 أشهر ومليون دولار في الموسم الأول.

مصطفى العش : استعارة من زد لمدة 6 أشهر ولم يعلن حتى الآن قيمة التعاقد.

كم أنفق الزمالك في الانتقالات الشتوية الحالية؟

تعاقد الزمالك هو الآخر مع 4 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهم أحمد حسام ومحمود جهاد والمغربي صلاح الدين مصدق والتونسي أحمد الجفالي.

وجاءت التفاصيل المالية لصفقات الزمالك كالآتي:

أحمد حسام: تعاقد معه من الجونة مقابل 11 مليون جنيه.

محمود جهاد: من فاركو لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 35 مليون.

المغربي صلاح الدين مصدق: تعاقد معه من نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، مقابل مادي 300 ألف دولار.

التونسي أحمد الجفالي: انضم إلى الفريق من المنستيري التونسي لمدة 3 مواسم ونصف، مقابل 500 ألف دولار.