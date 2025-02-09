من التعاقد لإفساد صفقة جديدة.. القصة الكاملة لأزمة مشيالاك في الزمالك

"بعد حادثة بورسعيد.. كيف انتقل 3 لاعبين من الأهلي إلى المصري؟

كتب محمد خيري - محمد القرش:

شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين مجلس إدارة نادي الزمالك واللاعب البولندي كونراد ميشالاك، وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما للفريق المصري في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أحد السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك؟

ومنذ قدوم اللاعب البولندي للزمالك لم يقدم المردود المنتظر منه، مما أغضب جماهير الفريق الأبيض ومجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وخلال 14 مباراة "552 دقيقة" خاضهم ميشالاك مع الزمالك بجميع المسابقات، قدم تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل أي هدف.

وقال اللاعب السابق للزمالك، خالد الغندور، إن مسؤولو النادي عرضوا على ميشالاك، قطع إعارته وحصوله على 350 ألف دولار، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على 750 ألف دولار قيمة مستحقاته كاملة.

كيف أفسد ميشالاك صفقة الزمالك؟

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن كونراد لم يفسخ عقده مع الفريق حتى الآن، رغم خروجه من حسابات المدير الفني كريستيان جروس.

وأكد المصدر أن اللاعب قدم شكوى لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، لكن الزمالك يمتلك 15 يومًا مهلة من أجل سداد المستحقات المتأخرة.

وأضاف المصدر أن الفريق الأبيض لا يستطيع رفع اسم البولندي من القائمة، حتى تقديم مخالصة مالية بجميع مستحقاته.

واختتم المصدر أن اللاعب صاحب الـ27 عاما منع الزمالك من التعاقد مع الإيفواري كاليب زادي سيري خلال فترة الانتقالات الشتوية.